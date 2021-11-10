Путин поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов внутренних дел с их профессиональным праздником Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов внутренних дел с их профессиональным праздником, который в нашей стране традиционно отмечается 10 ноября.

«В этот день мы отдаем дань уважения и глубокой признательности людям, которые стоят на страже закона и порядка, кто по зову сердца выбрал для себя трудную, связанную с немалыми нагрузками и риском работу, смысл, предназначение которой охранять стабильность общества, обеспечивать безопасность, права и законные интересы граждан, вести беспощадную борьбу с криминалом и коррупцией, насилием и произволом», - отметил глава государства в своем поздравлении.

Владимир Путин поблагодарил действующих сотрудников и ветеранов правоохранительных органов, а также гражданский состав и руководство МВД «за четкую и грамотную работу» и решение очень важных для страны задач, отметив их преданность делу, профессионализм и готовность к любым испытаниям.