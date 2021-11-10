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Общество10 ноября 2021 8:00

Синоптик Тишковец сообщил, что грядущая зима будет на два градуса теплее нормы

Количество осадков будет в пределах нормы
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Евгений Тишковец сообщил, что грядущая зима будет на два градуса теплее нормы

Евгений Тишковец сообщил, что грядущая зима будет на два градуса теплее нормы

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что грядущая зима будет на два градуса теплее нормы.

- Раньше зима вроде бы прогнозировалась около нормы (климатической), но то, что я сейчас вижу, — декабрь, январь, февраль получаются в среднем где-то на два градуса теплее нормы. По количеству осадков: снега будет в аккурат по многолетним значениям, — сообщил специалист в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что зима будет похожа на европейскую, но с большим количеством осадков.

По словам Тишковца, на народные приметы о погоде полагаться не стоит. Специалисты проверяли их по климатической статистике и выяснили, что 90% примет не работает.

Ранее Евгений Тишковец сообщил, что зима придет в Москву 15 ноября. В среду ударят первые «ощутимые морозцы»: ночью прогнозируют до минус 2-7 градусов, днем — не выше нуля. То есть среднесуточная температура впервые в этом сезоне окажется отрицательной, а это явный признак начала метеорологической зимы, которая надвигается на Центральную Россию. В четверг утром возможен ледяной дождь, днем температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Пятница и суббота огорчат дождливой погодой и слякотью, в воскресенье – мокрый снег, а со следующей недели – с 15 ноября – ожидаются снегопады и мороз.