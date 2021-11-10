Илон Маск стал беднее на 50 миллиардов долларов из-за падения котировок акций Tesla Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Состояние богатейшего человека на планете Илона Маска за двое суток стало меньше на 50 миллиардов долларов.

Маск стал беднее из-за падения котировок акций Tesla. Они упали после того, как бизнесмен спросил совета у пользователей Twitter, стоит ли ему продавать свою долю в предприятии. К закрытию торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже акции Tesla подешевели более чем на 16%, пишет Bloomberg.

Как писал сайт kp.ru, в конце октября 2021 после публикации очередного финансового отчета, а также контракту, подписанному Tesla с одной из компаний по аренде автомобилей, за один день личное состояние Илона Маска увеличилось на 41 миллиард долларов, а рыночная капитализация производителя электрокаров превысила рекордный 1 триллион долларов.