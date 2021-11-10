На Украине предположили, что Россия начнет прямые поставки газа Киеву только после уступок по Донбассу и Крыму Фото: REUTERS

Россия может начать прямые поставки газа Украине только тогда, когда Киев пойдет на политические уступки по Донбассу и Крыму. Такое мнение высказал украинский аналитик Александр Кочетков.

«Уже сейчас складывается ситуация, при которой для противодействия энергетическому кризису одних денег мало. Потому что газ и уголь Россия готова поставлять нам не просто за огромные деньги, а еще и за политические уступки по Донбассу и Крыму», – рассказал он статье для издания «Главред».

По мнению Кочеткова, правительство Украины само виновато в высоких ценах на газ, поскольку отказалась от альтернативных закупок энергоносителей и реального реверса голубого топлива. Он отметил, что если на фоне дефицита газа в стране начнутся протесты президент Украины Владимир Зеленский будет проводить «максимально жесткую» политику.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба снова заявил, что Россия намерено ограничила поставки газа в страны Евросоюза, чем спровоцировала рост цен на голубое топливо и энергетический кризис в Европе.