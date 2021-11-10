Пользователям гаджетов Apple стала доступна оплата сервисов картой «Мир» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для пользователей продукции Apple теперь доступна оплата сервисов банковской картой «Мир».

Как сообщается на сайте компании, среди возможных способов оплаты в учетной записи Apple ID по региону «Россия» появилось упоминание системы «Мир». Так, пользователи могут оплатить подписку в Apple Music, Apple TV и Apple Podcasts. Для этого нужно выбрать оплату картой в меню выбора способа платежа.

Ранее сервисы Apple можно было оплачивать только картами платежных систем Visa, Mastercard и American Express.

Как писал сайт kp.ru, в апреле 2021 клиенты-держатели дебетовых и кредитных карт «Мир» получили доступ к платежному сервису Apple Pay. Каждый банк будет самостоятельно устанавливать для держателей карт «Мир» срок, когда они смогут привязать свою карту к кошельку Apple.