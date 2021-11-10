AI Journey начинается: в России открывается международная онлайн-конференция по искусственному интеллекту

Фото из архива Artificial Intelligence Journey-2019

Одно из самых ожидаемых мероприятий в сфере искусственного интеллекта, международная онлайн-конференция Сбера Artificial Intelligence Journey стартует сегодня, 10 ноября. На протяжении 3 дней ведущие специалисты со всего мира, представители технологических компаний, таких как Сбер, Huawei, Twitter, Intel и многих других, будут обсуждать вопросы применения и развития искусственного интеллекта в самых разных сферах жизни.

– Наша конференция AI Journey, основы которой мы заложили в 2016 году, из общероссийского события быстро переросла в общепланетарное, – говорит первый заместитель председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин. – С каждым годом мы все выше поднимаем планку, стремимся привлечь самых компетентных экспертов: профессионалов, создающих технологии, которые меняют этот мир, а также тех, кто может комплексно осмыслить эти перемены, предостеречь от ошибок и спрогнозировать дальнейшее развитие событий, в том числе в контексте ESG. Я глубоко убежден, что это одна из наиболее важных площадок для открытого диалога нашей эпохи, ведь влияние искусственного интеллекта на все аспекты нашей жизни будет только нарастать, а это автоматически порождает целый комплекс вопросов, решения которых можно найти только в международной дискуссии.

О чем будут говорить

Главная тема первого дня конференции – искусственный интеллект в сферах развития общества, государства, бизнеса. Отдельно задана ESG-повестка, то есть экологическое, социальное и корпоративное управление компанией. Здесь важно напомнить, что ответственный бизнес направлен на устойчивое развитие – ключевое понятие «зеленой экономики». ESG-управление помогает компаниям реализовать свои потребности без вреда для окружающей среды и без ущерба для будущих поколений.

Эксперты расскажут о применении технологий искусственного интеллекта в самых разных сферах: медицина, HR, финансы, промышленность, ретейл и другие. Кроме того, запланирована секция этики искусственного интеллекта «Законы будущего 2.0».

КОНКРЕТНО

Первый день AI Journey

– Панельная дискуссия «Стратегическая роль и экономический потенциал технологических компаний для решения задач в области ESG и устойчивого развития».

Участники: Том Грубер, сооснователь и технический директор приложения Siri, директор отдела разработок Apple, Impact Adviser, Humanistic.AI; Шукри Дабаги, вице-президент SAS в регионе MEEE (Ближний Восток и Восточная Европа); Амбариш Митра, директор по продуктам и сооснователь Greyparrot; Андрей Черногоров, основатель и генеральный директор Bidzaar.com.

– Панельная сессия «AI и ESG: решения для бизнеса».

Участники: Дэниел Чжоу, президент Huawei в регионе Евразия; Ральф Хауптер, президент в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) компании Microsoft; Антон Косач, управляющий директор и партнер Boston Consulting Group; Ольга Ускова, генеральный директор Cognitive Pilot.

А ЧТО ЕЩЕ

В рамках конференции наградят победителей и призеров международного онлайн-соревнования по анализу данных и AI среди взрослых (AI Journey Contest) и международного конкурса по искусственному интеллекту для детей, организованного Сбером совместно с Альянсом в сфере ИИ.

Первые результаты своих проектов также представит Институт искусственного интеллекта.

Исполнительный вице-президент Сбербанка, CTO Сбера, руководитель блока «Технологии» Давид Рафаловский представит новые технологические продукты Сбера.