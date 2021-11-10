Аналитики спрогнозировали курс доллара до конца 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аналитики спрогнозировали как поведет себя доллар до конца 2021 года. Эксперты склонны полагать, что ситуация на валютном рынке изменится.

Ноябрь и декабрь исторически являются худшими месяцами для рубля. Причин в основном три: высокий спрос на импортные товары перед Новым годом, пик бюджетных расходов, а также окончание финансового года, когда бизнес рассчитывается с иностранными партнерами.

Сейчас курс рубля зависит в основном от цен на нефть. Если в декабре баррель подорожает до 90 долларов, курс американской валюты по отношению к рублю снизится примерно до 65 рублей. Такой прогноз дает "Известиям" начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

В октябре доллар переходил психологическую отметку в 70 рублей, но долго не задержался ниже данного показателя. Скорее всего, в декабре стоит ждать еще одно резкое снижение.

- Высока вероятность, что после очередного повышения ключевой ставки, которое может произойти 17 декабря, курс снова опустится ниже 70, но вряд ли долго продержится на таком уровне, - прогнозирует главный аналитик ИК «Иволга Капитал» Марк Савиченко.

Учитывая все эти факторы, аналитики полагают, что курс доллара будет колебаться на отметках 69–75 рублей. Причем верхняя граница является базовым показателем. А евро не превысит отметки в 83 рубля, сообщает ФАН.

А вот биткоин достиг рекордной отметки в 68,519 тысяч рублей. Экономист Андрей Колганов полагает, что это связано с опасениями игроков финансовых рынков.

- Высокий спрос на криптовалюту связан с опасениями игроков на фондовом рынке относительно того, что возможны резкая дестабилизация фондового рынка и падение фондовых индексов в ближайшей перспективе. В связи с этим часть игроков вкладываются в такие рискованные активы, как криптовалюта, - комментирует экономист Rt.