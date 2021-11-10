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В мире10 ноября 2021 14:14

Moderna и госагентство США поспорили об изобретателях вакцины от коронавируса

Конфликт может сказаться на прибыли компании, а также распространении прививки
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Moderna и госагенство США поспорили об изобретателях вакцины от коронавируса

Moderna и госагенство США поспорили об изобретателях вакцины от коронавируса

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственное агентство США по биомедицинским исследованиям и компания Moderna уже более года ведут патентный спор об изобретении вакцины от коронавирусной инфекции.

Как передает New York Times, в патентной заявке на вакцину от коронавируса Moderna в качестве изобретателей указала своих сотрудников, однако не упомянула трех специалистов из государственного агентства, которые, по версии национального института здоровья, открыли процесс, позволяющий препарату вызывать иммунный ответ.

По данным издания, вакцина является результатом четырехлетнего сотрудничества Moderna и государственного агентства США. Отмечается, что текущий конфликт может сказаться на прибыли компании, а также распространении прививки.

Напомним, Moderna еще в конце прошлого года получила в Соединенных Штатах разрешение на использование вакцины от коронавирусной инфекции. В начале января этого года препарат копании одобрили в Европейском союзе.