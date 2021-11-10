Экологичный подход. В Москве собрали более 7 тонн пластиковых крышек от бутылок и упаковок

Пластиковые крышки от бутылок и упаковок Тетра Пак, которые приносят в пункты приёма, отправляют на завод по переработке
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В столице проводится эколого-благотворительный волонтёрский проект «Добрые крышечки» по сбору крышечек на вторичную переработку. Для этого на природных территориях и в экоцентрах Москвы открылись специальные пункты по их сбору.
- Благотворительный проект «Добрые крышечки» решает сразу две задачи - делает город чище и помогает детям, которым нужна поддержка, - рассказали в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
Пластиковые крышки от бутылок и упаковок Тетра Пак, которые приносят в пункты приёма, отправляют на завод по переработке. Деньги за собранный пластик поступают на счет благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам».
Среди активных горожан, которые приносят крышечки, посетители природных территорий и экоцентров, а также участники секции по скандинавской ходьбе в рамках проекта «Московское долголетие». С начала года благодаря волонтерам уже собрано свыше 7 тонн «добрых крышечек».
Сбор пластиковых крышек продолжается. В нем может принять участие любой желающий. Адреса пунктов приема.
ЦИФРЫ
В 2021 году специалисты Мосприроды Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы приняли на природных территориях:
- «Кузьминки-Люблино» - более 700 кг крышечек;
- «Покровское-Стрешнево» - около 2,5 тонн;
- «Москворецкий» - более 300 кг.
В экоцентрах:
- «Конный двор» - около 1,2 тонны;
- «Воробьевы горы» - около 1,3 тонны;
- «Экошкола Кусково» - около 1 тонны;
- «Царская пасека» - более 400 кг;
- «Скворечник» - более 15 кг.
Кроме того, большие партии крышек поступили из учебных учреждений Москвы:
- Школа № 1793 имени Героя Советского Союза А.К. Новикова;
- Школа имени дважды Героя Советского Союза И.С. Полбина»;
- Школа имени Артёма Боровика»;
- также от коллектива медицинского учреждения ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн № 2».
Все собранные крышечки были отправлены на переработку.
Благодарим всех участников проекта «Добрые крышечки».
КСТАТИ
С 1 января 2020 года в Москве действует программа по раздельному накоплению отходов. В столичных дворах и около объектов соцсферы оборудовали более 22 тысячи контейнерных площадок, где установили 60 тысяч брендированных контейнеров. Сбор и вывоз отходов проводится разными мусоровозами с соответствующей цветовой индикацией: синие - для вторсырья и серые - для смешанных отходов. Кстати, батарейки, лампочки, градусники, гаджеты, технику необходимо собирать отдельно.