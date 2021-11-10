Экологичный подход. В Москве собрали более 7 тонн пластиковых крышек от бутылок и упаковок

Пластиковые крышки от бутылок и упаковок Тетра Пак, которые приносят в пункты приёма, отправляют на завод по переработке Фото: Shutterstock

В столице проводится эколого-благотворительный волонтёрский проект «Добрые крышечки» по сбору крышечек на вторичную переработку. Для этого на природных территориях и в экоцентрах Москвы открылись специальные пункты по их сбору.

- Благотворительный проект «Добрые крышечки» решает сразу две задачи - делает город чище и помогает детям, которым нужна поддержка, - рассказали в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Пластиковые крышки от бутылок и упаковок Тетра Пак, которые приносят в пункты приёма, отправляют на завод по переработке. Деньги за собранный пластик поступают на счет благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

Среди активных горожан, которые приносят крышечки, посетители природных территорий и экоцентров, а также участники секции по скандинавской ходьбе в рамках проекта «Московское долголетие». С начала года благодаря волонтерам уже собрано свыше 7 тонн «добрых крышечек».

Сбор пластиковых крышек продолжается. В нем может принять участие любой желающий. Адреса пунктов приема.

ЦИФРЫ

В 2021 году специалисты Мосприроды Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы приняли на природных территориях:

- «Кузьминки-Люблино» - более 700 кг крышечек;

- «Покровское-Стрешнево» - около 2,5 тонн;

- «Москворецкий» - более 300 кг.

В экоцентрах:

- «Конный двор» - около 1,2 тонны;

- «Воробьевы горы» - около 1,3 тонны;

- «Экошкола Кусково» - около 1 тонны;

- «Царская пасека» - более 400 кг;

- «Скворечник» - более 15 кг.

Кроме того, большие партии крышек поступили из учебных учреждений Москвы:

- Школа № 1793 имени Героя Советского Союза А.К. Новикова;

- Школа имени дважды Героя Советского Союза И.С. Полбина»;

- Школа имени Артёма Боровика»;

- также от коллектива медицинского учреждения ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн № 2».

Все собранные крышечки были отправлены на переработку.

Благодарим всех участников проекта «Добрые крышечки».

КСТАТИ

С 1 января 2020 года в Москве действует программа по раздельному накоплению отходов. В столичных дворах и около объектов соцсферы оборудовали более 22 тысячи контейнерных площадок, где установили 60 тысяч брендированных контейнеров. Сбор и вывоз отходов проводится разными мусоровозами с соответствующей цветовой индикацией: синие - для вторсырья и серые - для смешанных отходов. Кстати, батарейки, лампочки, градусники, гаджеты, технику необходимо собирать отдельно.