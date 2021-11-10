В Австрии заявили о готовности предоставить площадку для возможного саммита России и США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Австрия всегда готова предоставить свою площадку для проведения возможной встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена, если стороны решат провести такую встречу. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел республики.

«Если Россия и США решатся на саммит на уровне президентов, то это заслуживает приветствия. Решение о том, проводить ли такой саммит, когда и где, остается за обеими странами. Австрия, разумеется, всегда будет в распоряжении для переговоров на высоком уровне всех видов.», - приводит ТАСС заявление, сделанное в австрийском внешнеполитическом ведомстве, где отметили, что обе стороны знают о готовности республики предоставить площадку для встречи.

Напомним, накануне газета «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщила, что российский и американский лидеры могут до конца этого года провести беседу в онлайн-формате, а в начале 2022 года провести личную встречу. Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, заявил, что реальных договоренностей о встречи Путина и Байдена пока нет, однако «все возможно».