Премьер Швеции Стефан Лёвен освобожден от должности

Стефан Лёвен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 10 ноября, премьер-министра Швеции Стефан Лёвен сообщил, что освобожден от должности и теперь возглавляет переходное правительство.

«Я побывал у спикера и попросил, чтобы после чуть более семи лет пребывания на посту премьер-министра я был отправлен в отставку. Я также попросил быть освобожденным от должности члена парламента», - сообщил политик на пресс-конференции, после того как подал прошение об отставке спикеру Риксдага Андреасу Норлену.

Лёвен заявил, что «прошло семь фантастических лет», о которых он вряд ли будет писать мемуары, однако сообщил, что собирается заняться постройкой сауны в Эрншёльдсвике.

О своей отставке Лёвен, возглавлявший Cоциал-демократическую рабочую партию Швеции (СДРПШ), объявил 22 августа. В минувший четверг, 4 ноября, съезд партии избрал министра финансов Магдалену Андерссон новым лидером СДРПШ.

Андерссон может занять пост нового премьер-министра и стать первой женщиной на этом посту в Швеции. Глава Партии центра Анни Лёёф уже сообщила, что ее партия не будет возражать против такой кандидатуры.