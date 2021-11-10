Старейший экоцентр «Царская пасека» познакомит с белками и краснокнижными совами

Фото: Валентина ПРОКОФЬЕВА

О приближении зимы говорят не только синоптики, утепляться стали белки старейшего экоцентра «Царская пасека» в Измайлово. Они уже сменили летний мех на более теплый и наполняют свои кладовые орехами и грибами. Соседки совы обычно не проводят какой-либо особой подготовки к холодному времени года, но меняют привычный режим сна из-за короткого светового дня. «КП» побывала в живописном экоцентре и рассказывает, как сюда попасть москвичам.

Экоцентр в черте города

Понаблюдать за белками, филином и ушастой совой можно, не выезжая за пределы Москвы. На территории природно-исторического парка «Измайлово», на полпути от Красного пруда к Лебедянскому, стоит резной деревянный терем. Вокруг него улии, аптекарский огород, а в просторных вольерах живут белки и совы. Это и есть экоцентр «Царская пасека».

- Попасть к нам, в один из старейших экоцентров Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, можно бесплатно, но по предварительной записи. Наш центр существует с 2002 года, но изучать жизнедеятельность пчел здесь стали с 1865 года. История богатая - от пчельника Алексея Романова до возрождения Измайловской опытной пасеки, - рассказывают в экоцентре.

За годы существования экоцентр стал объектом притяжения людей разных поколений. Здесь проводят творческие мастер-классы, эколого-просветительские акции, выставки рисунков, фотографий и поделок из природных материалов.

Увидеть экспозицию ульев и узнать о жизни пчел можно в летнее время, а сейчас - понаблюдать за обитателями вольеров. Круглогодично здесь живут белки, филин, ушастая сова и серая неясыть.

Фото: Валентина ПРОКОФЬЕВА

Краснокнижных сов приютили

Совы, которые живут в вольерном комплексе, являются краснокнижными. Попали они сюда от людей, которые встретили раненых птиц в лесах. Ветеринары их выходили, а в экоцентре «Царская пасека» их приютили.

- Зима приближается, нужно ли как-то утеплять вольеры для сов?

- Осенью вольерный комплекс не утепляют. «Вольеры сами по себе являются защитой от осадков и ветров», —говорит Андрей Ерин, экскурсовод экоцентра.

Особой подготовки к холодному времени года у сов нет, они способны зимовать в условиях Москвы. Однако в природе ушастые совы способны к миграциям в более южные места.

- Можно ли ушастых сов или филина встретить в московских парках?

- Ушастые совы живут на территории Измайловского лесопарка, в Кусково, долинах рек Сетуни, Раменки и Очаковки. Серую неясыть можно встретить в природно-исторических парках «Измайлово» и «Царицыно». А вот филин обыкновенный на территории Москвы в природных условиях не живет, но его можно встретить в Подмосковье, - рассказал Андрей Ерин.

Белочки уже утеплились

Пушистым белкам в экоцентре «Царская пасека» холод не страшен, потому что они уже «надели» теплые шубы.

- Осенняя линька прошла, и мы можем наблюдать, что наши белочки сменили летний рыжий мех на серебристый – он зимний и более теплый, - рассказывает Андрей Ерин, экскурсовод экоцентра.

Фото: Валентина ПРОКОФЬЕВА

Экскурсовод посоветовал приходить в гости к белкам до обеда. Оказывается, пик активности у белок приходится на утренние и вечерние часы. Именно поэтому москвичи порой могут не заметить белок в парках, если отправились на прогулку днем. А в плохую погоду, особенно зимой, белки и вовсе не покидают убежища.

- На обзорной экскурсии посетители смогут при желании также познакомиться с этапами развития пчеловодства, мы расскажем о биологии медоносной пчелы, - сказали в экоцентре «Царская пасека».

Где: пос. Измайловская пасека, д.1. Станция метро «Измайловская».

Когда: понедельник–четверг – 8.00–17.00 (понедельник методический день – экскурсии не проводятся), пятница – 8.00–15.45, суббота, воскресенье – 8.00–17.00. Нужна предварительная запись по телефону: + 7 (499) 166-36-87.

Стоимость: бесплатно.