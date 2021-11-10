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Звезды10 ноября 2021 17:44

Авария, в которой пострадала актриса Елена Сафонова, попала на видео

Звезда фильма «Зимняя вишня» госпитализирована с переломом ребер
Елена АКИМОВА
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Елена Сафонова попала в аварию в Москве. Фото ТАСС/ Михаил Фомичев

Елена Сафонова попала в аварию в Москве. Фото ТАСС/ Михаил Фомичев

10 ноября в центре Москвы актриса Елена Сафонова попала в ДТП. Изначально сообщалось, что машина Сафоновой столкнулась с двумя другими авто. Позже выяснилось, что в машину актрисы врезалась иномарка BMW.

Все случилось на Проспекте мира в центре Москвы.

Авария попала на видео, которое отвечает сразу на все вопросы. Елена Сафонова точно не виновата в ДТП.

На кадрах видно, как немецкая иномарка резко срывается с места и пересекает три ряда. Водитель подрезает попутные авто и вылетает на встречную полосу.

В этот момент там проезжала Елена Сафонова. Удар пришелся в водительскую сторону ее Hyundai, сообщает Пятый канал.

Актриса получилась серьезные травмы. Ее потребовалась помощь врачей. Звезду «Зимней вишни» госпитализировали в больницу.

По предварительным данным, у актрисы диагностировали закрытый перелом надколенника, перелом ребер с левой стороны, перелом руки. Также есть еще несколько закрытых переломов и ушибы. Виновница аварии тоже пострадала, сообщает телеканал "360".

В больницу попал второй пострадавший в аварии. Какие именно травмы получил другой человек – пока не известно.

За рулем BMW была женщина.