Цена на сало в Украине рекордно выросла Фото: REUTERS

Стоимость сала на Украине рекордно выросла осенью текущего года.

Как передают украинские СМИ со ссылкой на Министерство финансов незалежной, с сентября текущего года соленое сало подорожало на 40 гривен (более 100 рублей). По оценкам специалистов, в октябре стоимость поднялась на 13 процентов, а в ноябре - уже на 11 процентов. На сегодняшний день цена этого продукта в среднем составляет 185 гривен за килограмм (около 500 рублей).

Отмечается, что сало домашнего приготовления, которым торгуют местные предприниматели, продается чуть дешевле. Этот продукт можно купить в среднем за 134 гривны за килограмм (360 рублей).

Причиной роста стоимости сала называют увеличение транспортных расходов, а также рост тарифов на электроэнергию и газ. Уточняется, что продукт продолжит дорожать. Эксперты прогнозируют серьезный скачок цены уже в следующем году.