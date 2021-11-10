Синоптик Тишковец предупредил жителей Москвы о ледяном дожде в ночь на 11 ноября 2021 Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В предстоящую ночь на четверг, 11 ноября, через столичный регион пройдет теплый атмосферный фронт из-за чего к полуночи в Москве начнется умеренный снегопад. Об этом сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, предупредив об образовании ледяного дождя.

Как пояснил специалист, у земли воздух успеет остыть до 0…-2 градуса, а на высоте, в слое от 1 до 2 километров, образуется «линза» тепла с температурой до +1…+3. «В такой ситуации осадки твердой фазы постепенно станут переходить в переохлажденный дождь, который при соприкосновении с холодной поверхностью будет мгновенно замерзать и покрывать предметы тонкой коркой льда. Небольшая зона ледяного дождя будет смещаться с запада на восток … в 3-4 часа ночи может зацепить отдельные районы юго-запада и северо-запада Москвы», - отметил синоптик. Тишковец предупредил, что возникновение гололеда наиболее вероятно на мостах, эстакадах, путепроводах, а также съездах и подъемах, призвав автовладельцам обращать особое внимание на дорогу в ночное время. Тем не менее, согласно прогнозам синоптиков, к утру 11 ноября столбики термометров поднимутся до положительных значений, и гололед растает.