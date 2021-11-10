Адвокат опроверг информацию о контактах Ивана Сафронова с военными дипломатами Японии

Бывший советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов Фото: Александр БОЙКО

Адвокат экс-советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что российские спецслужбы располагают данными о контактах его подзащитного с представителями военного атташата Японии. Как заявил юрист, в материалах уголовного дела против Сафронова такие данные отсутствуют.

"В тексте обвинительного заключения сведений о контактах Сафронова с японскими военными дипломатами нет, в материалах уголовного дела тоже нет. Напомню, что расследование дела Сафронова завершено", - цитирует адвоката Сафронова ТАСС.

В целом, однако, юрист отказался утверждать, что Сафронов никогда в принципе не встречался с японскими дипломатами. Защита экс-советника главы Роскосмоса говорит о том, что сейчас "любая встреча Ивана с иностранными дипломатами трактуется как что-то противоправное"

Как ранее писал сайт kp.ru, Ивана Сафронова арестовали 7 июля 2021 года. Как сообщили в ФСБ России, по версии следствия, сотрудник "Роскосмоса" выполнял задания одной из спецслужб НАТО, собирая для ее представителя сведения, составляющие государственную тайну. Ему грозит срок от 12 до 20 лет лишения свободы. В "Роскосмосе" Сафронов успел поработать только четыре недели.