На чердаке дома в Британии нашли кассету с неизвестной песней с участием The Beatles Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На чердаке дома в Бирмингеме (Великобритания) нашли кассету с неизвестной песней с участием гитариста и барабанщика The Beatles, Джорджа Харрисона и Ринго Старра.

Как передает издание Evening Standard, композитор Суреш Джоши записал песню Radhe Shaam вместе с участниками The Beatles в 1968 году. Композицию исполнил певец Аашиш Хан, играл на гитаре Харрисон, а аккомпанировал на барабанах Старр.

Сообщается, что песня так и не вышла, поскольку все участники заинтересовались другими проектами, и только через 53 года, в период карантина, Джоши обнаружил кассету с этой песней на чердаке своего дома. В среду, 10 ноября, публика впервые услышала эту композицию в Музее The Beatles в Ливерпуле.

Издание отмечает, что данная аудиозапись позже появится в интернете.

Напомним, ранее мобильное приложение MAPS.ME запустило тематический маршрут по Ливерпулю для поклонников The Beatles. Премьера была приурочена к 50-летию со дня выхода последнего альбома знаменитого квартета.