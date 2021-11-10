Reuters: Путин и Меркель проведут повторные переговоры по ситуации с беженцами на границе Польши 10 ноября

И.о канцлера Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин 10 ноября созвонятся повторно, чтобы обсудить ситуацию с беженцами на границах Белоруссии и стран Евросоюза. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя в Евросоюзе.

Ранее днем Меркель и Путин в телефонном разговоре обсудили миграционный кризис на границах Белоруссии и стран ЕС. Канцлер при этом подчеркнула, что инструментализация мигрантов белорусским режимом бесчеловечна и неприемлема, и попросила российского лидера повлиять на это.

По данным Reuters, Меркель сделает повторный звонок Путину позже вечером. Они продолжат начатый ранее разговор.

Как ранее писал сайт kp.ru, утром 8 ноября несколько тысяч мигрантов отправилась из Беларуси в сторону Польской границы и попытались прорваться в Польшу. Беженцы третий день находятся в районе пункта пропуска «Брузги», который поляки закрыли для передвижения в связи с ситуацией.