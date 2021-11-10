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В мире10 ноября 2021 21:51

ЕС и США расширят санкции против Белоруссии

По словам главы Еврокомиссии, Минск готовятся наказать за организацию "гибридной войны" против ЕС
Наталья СМИРНОВА
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Причиной стала ситуация на границе Белоруссии со странами ЕС

Причиной стала ситуация на границе Белоруссии со странами ЕС

Фото: REUTERS

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерениях Евросоюза и США расширить санкции против Белоруссии. Это решение она озвучила в среду, 10 ноября, после переговоров с американским лидером Джо Байденом в Белом доме.

"Мы будем расширять наши санкции против Белоруссии очень быстро. В начале следующей недели произойдет расширение санкций против [белорусских] элементов", - цитирует Ляйден агентство Bloomberg.

Отмечается, что санкции уже подготовлены и вступят в силу в начале декабря 2021 года. По словам Ляйден, таким образом ЕС и США отвечают Белоруссии на организацию "гибридной атаки" на Евросоюз - под ней подразумевается "миграционный кризис" на границах.

Как ранее писал сайт kp.ru, утром 8 ноября несколько тысяч мигрантов отправилась из Беларуси в сторону Польской границы и попытались прорваться в Польшу. Беженцы третий день находятся в районе пункта пропуска «Брузги», который поляки закрыли для передвижения в связи с ситуацией.