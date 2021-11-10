Boeing заплатит компенсации по делу о катастрофе Ethiopian Airlines

Самолеты Boeing 737 MAX в ожидании разрешения на эксплуатацию Фото: REUTERS

Корпорация Boeing выплатит компенсацию семьям погибших при крушении Ethiopian Airlines в 2019 году. Причиной этой, а также еще одной авиакатастрофы компании, стали сбои в работе системы улучшения характеристик маневренности. Когда об этом стало известно, десятки стран временно отказались от использования лайнеров этой линейки. В их число вошли Россия, США и члены Евросоюза.

Корпорация Boeing признала вину в случившемся. Как говорится в документе, согласованном истцами и адвокатами компании, компенсацию получат наследники, выжившие родственники, иждивенцы и бенефициары жертв инцидента. Выплаты будут сделаны "по всем доказанным убыткам от смерти родственников". Размер компенсации в документе не указан, пишет Saltwire.

Как ранее писал сайт kp.ru, Boeing 737 MAX снова разрешат эксплуатировать в США после длительного перерыва. Соответствующее постановление может выдать Федеральное авиационное управление (ФАУ) уже 18 ноября. В данный момент проводятся последние проверки лайнеров.