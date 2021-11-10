В Пентагоне пообещали действовать в Черном море так, "как посчитают нужным"

Накануне над Черным морем пролетел американский самолет-разведчик Фото: REUTERS

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби прокомментировал тот факт, что военная авиация стран НАТО стала чаще подниматься в воздух и летать, в частности, у российских границ. Как заявил военный, США намерены отстаивать право на осуществление таких полетов.

"В качестве члена НАТО и самостоятельно <...> мы продолжим летать, плавать и проводить операции в международном воздушном и морском пространстве сообразно обстоятельствам", - цитирует Кирби ТАСС.

Пресс-секретарь Пентагона заявил, что США будут отстаивать принцип на право совершать морские, воздушные и другие военные операции в международном воздушном пространстве и международных водах, если того требует ситуация.

Как ранее писал сайт kp.ru, в акватории Чёрного моря 9 ноября РЛС РФ взяли на сопровождение американский Е-8С, проинформировали в Министерстве обороны. Самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов находился вблизи российских рубежей более пяти часов. Он вылетел с натовской авиабазы Рамштайн в Германии.