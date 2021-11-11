Терапевт напомнила, чем опасны голые щиколотки в мороз Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева напомнила, чем опасны голые щиколотки в мороз. Мода на подвернутые штаны вот уже несколько лет царит на городских улицах, причем подобный стиль актуален как летом, так и зимой.

По словам Ирин Ярцевой, данная область тела является достаточно чувствительной и прогулки с голыми ногами в мороз могут привести к печальным последствиям.

- Вообще эта зона достаточно чувствительная. Она в молодости еще нормально себя ведет, а в пожилом становится слабой, – говорит специалист «Москве 24».

Если в молодости переморозить щиколотки, то в старости это обязательно аукнется.

Ношение подворотов зимой врач называет глупым и необоснованным. Ведь со временем кожа на открытых участках начнет грубеть и сохнуть, а у девушек могут появиться сосудистые звездочки.

Тем временем ближе к полуночи 11 ноября в столицу придет атмосферный фронт, который принесет умеренный снегопад, ветер, метель и кратковременное ухудшение видимости, сообщает РИАМО.

Москвичей предупредили о снегопаде. За ночь может выпасть до 1 сантиметра осадков. На дорогах местами возможно образование гололеда, а значит, повышен риск травматизма, сообщает RT.