На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,2

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 у восточного побережья Камчатки Фото: REUTERS

Ранним утром в четверг, 11 ноября, сейсмологи зафиксировали возле восточного побережья Камчатки в Тихом океане землетрясение магнитудой 5,2.

Как сообщает Камчатский филиал геофизической службы РАН, эпицентр подземных толчков находился примерно в 175 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 40 километров.

Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась. В пресс-службе краевого главка МЧС России сообщили, что звонков от жителей населенных пунктов региона по поводу этого сейсмособытия ни в само в ведомство, ни в Единую дежурно-диспетчерскую службу не поступало.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в середине минувшего лета, 13 июля, на Камчатке произошло сильное землетрясение магнитудой 6. Тогда жители Петропавловска-Камчатского ощутили подземные толчки и делились в соцсетях впечатлениями, однако звонки от населения в ЕДДС и экстренные службы региона тоже не поступали.