Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Красноярском крае Фото: Евгений Нетёсов.

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на севере Красноярского края.

«Ми-8 совершил аварийную посадку. В экипаже три человека, они живы», – рассказали журналистам в краевом управлении МЧС.

Инцидент произошел в 1-2 километрах от поселка Светлогорск в Туруханском районе. Вертолет совершал заказной рейс из Валека в Игарку.

Как писал сайт kp.ru, ранее вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Киренском районе на севере Иркутской области. Посадка вертолета оказалась необходимой. По предварительной информации, после взлета, у воздушного судна, которое вылетело из Киренска в Визерный, частично отказал двигатель. Поэтому пилотам пришлось совершать аварийную посадку в Киренском районе, в 10 километрах от пункта назначения.

В январе этого года Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае.