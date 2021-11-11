Кремль: полная отмена QR-кодов возможна только после окончания пандемии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полная отмена QR-кодов и ограничительных мер возможна только после окончания пандемии коронавирусной инфекции. Такое заявление в четверг, 11 ноября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Отмена ограничений и отмена QR-кодов как таковых определенно может последовать, полная отмена после того, как пандемия кончится, сам по себе общественный иммунный порог - это не константа», - заявил представитель Кремля, отметив, что за счет вакцинации и ревакцинации данный порог должен «постоянно поддерживаться на максимально возможной планке».

Песков также обратил внимание на резкие скачки заражения COVID-19, в том числе в некоторых европейских странах. По его словам, это повод для ученых-эпидемиологов попытаться найти ответы, почему такое происходит. «Пандемия продолжается, и по-прежнему это очень и очень серьезная угроза, которая требует очень и очень серьезных мер», - добавил он.

Кроме того, пресс-секретарь главы государства сообщил, что вопрос о возможности введения на федеральном уровне QR-кодов для поездок на транспорте накануне на совещании президента России с членами правительства не обсуждался.