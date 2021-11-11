В Германии за сутки выявили более 50 тысяч новых случаев заражения коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Германии в четверг, 11 ноября, выявили более 50 тысяч новых случаев заражения коронавирусной информацией, что является наибольшим показателем с начала пандемии.

Сообщается, что за последние 24 часа в стране зарегистрировали 50 196 новых случаев заражения. Как отмечают западные СМИ, вспышка связана с низким уровнем вакцинации населения в Германии, где на сегодняшний день привито 67% населения.

Уточняется, что наибольший рост заболеваемости зарегистрирован в Баварии, Саксонии и Берлине, где были введены дополнительные ограничения для невакцинированных граждан. В частности, им запрещено посещение баров, ресторанов, спортивных центров и парикмахерских.

Всего с начала пандемии в Германии выявили свыше 4,83 миллиона случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 97,5 тысячи человек.

В пресс-службе канцлера Германии призвали региональные органы здравоохранения принять необходимые меры для борьбы с распространением COVID-19, отметив, что пандемия в стране возобновилась с новой силой.