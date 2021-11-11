Россия вошла в число лидеров по количеству хакерских угроз для пользователей Android Фото: REUTERS

Аналитики компании ESET рассказали, что Россия вошла в число мировых лидеров по количеству хакерских угроз для пользователей операционной системы Android. Об этом в четверг, 11 ноября 2021 года сообщает Lenta.ru.

С мая по август 2021 года общее количество зловредных программ для Android в России увеличилось почти на треть (32,6%). Отмечается, что достаточно распространенный в России опасный вирус, который способен проникать в операционную систему, менять внутренние настройки и похищать личные данные, TrojanDropper.Agent стали скачивать на 18,4 процента чаще.

В топ-5 стран также вошли Индия, Бразилия, Мексика и Украина.

Ранее эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин заявил, что хакеры могут похитить QR-код вакцинации. Специалист посоветовал не открывать документ в общественных местах, передает телеканал "360".

Life.ru также рассказывал о хакере, который убедил модераторов Instagram заблокировать аккаунт главы соцсети Адама Моссери. По словам самого мошенника, он опубликовал в Сети ложный некролог.