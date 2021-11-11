В Череповце открылась новая детская поликлиника

По словам специалистов, теперь она отвечает новым стандартам оказания медпомощи в амбулаторных условиях. Входная группа оборудована и для маломобильных пациентов, потоки здоровых и заболевших пациентов разделены. Внутри обустроена открытая регистратура, современным требованиям отвечают четыре кабинета врачей, в том числе манипуляционная для оказания хирургической помощи, холл для ожидания приема.

«Сейчас это совсем другая поликлиника, которая соответствует всем стандартам оказания первичной и стационарной медпомощи. Я горжусь, что медицина в Череповце развивается именно в том направлении, которого ждут жители. Мы должны обеспечить оказание медицинской помощи детям с первых дней жизни на высоком уровне, от этого зависит их здоровье в будущем», – сказал на открытии поликлиники губернатор Вологодчины Олег Кувшинников.

В ближайшее время в поликлинике установят компьютерный томограф. Прием будут вести главные внештатные специалисты области.