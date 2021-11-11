Лукашенко заявил, что Минск контролирует передвижения войск НАТО на границе с Белоруссией Фото: ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск контролирует передвижения войск Польши и НАТО на границе с Белоруссией, а также возможную переброску оружия в лагерь мигрантов.

«Министерству обороны, КГБ, погранвойскам поручил обеспечить контроль за передвижением войск НАТО и Польши. Вы видите, что 15 тысяч уже военнослужащих, танки, бронетехника, вертолеты полетели с самолетами. Они подтянули к нашей границе, притом внаглую, не предупредив никого», – сказал белорусский лидер на совещании с правительством.

«Видеть мы должны. И предвидеть все. Чтобы нам не устроили там на границе войнушку, а мы окажемся к этому не готовы», – добавил он.

Как писал сайт kp.ru, ранее Лукашенко заявил о попытках переброски оружия и боеприпасов беженцам на границу с Польшей.

Сайт kp.ru писал о том, что происходит на границе Белоруссии и Польши.