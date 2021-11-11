В Минобороны РФ заявили о повышении военной активности НАТО в Черном море

Американский корабль Mount Whitney зашел в акваторию Черного моря 4 ноября Фото: REUTERS

Военная активность НАТО в Черном море около границ России нарастает, сообщает пресс-служба Минобороны РФ в четверг, 11 ноября.

Российское оборонное ведомство отмечает увеличение интенсивности действий военно-морских сил, стратегической авиации, а также воздушной и морской разведки.

"Абсолютно неспровоцированные Россией агрессивные действия США" создают угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности, заявили в Миноброны России.

Действия американских военно-морских сил (ВМС) контролируют ракетный крейсер "Москва" и фрегат "Адмирал Эссен".

Как ранее писал сайт kp.ru, заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил о росте риска столкновений в Черном море.

По его словам, в регионе сейчас наблюдается череда провокаций со стороны Соединенных Штатов Америки и их союзников по НАТО.

Напомним, по оценке Минобороны, активность военных кораблей США в Черном море связана с изучением возможного театра военных действий при подготовке Украиной силового решения в Донбассе.