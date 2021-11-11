Генпрокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации организации "Мемориал"

Генпрокуратура попросила Верховный суд ликвидировать правозащитный центр «Мемориал»*, признанного в России НКО-иноагентом. Соответствующий иск ведомство направило в Верховный суд, указав на нарушение организацией законодательства об иностранных агентах. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщили в суде.

"Генеральная прокуратура подала иск о ликвидации международного правозащитного центра "Мемориал"* за систематические нарушения законодательства об иностранных агентах. Судебное заседание по иску состоится 25 ноября в 11:00", - приводит ТАСС заявление суда.

*Организация признана в России иноагентом