Петиция о запрете россиянам въезжать на Украину собрала 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения Зеленским Фото: REUTERS

Электронная петиция на имя президента Украины Владимира Зеленского с просьбой рассмотреть запрет или ограничения на въезд граждан России на территорию республики собрала свыше 25 тысяч подписей, что обязывает украинского лидера рассмотреть ее и дать ответ. Об этом свидетельствуют данные на сайте главы государства.

Автором петиции выступил бывший глава одесской ячейки «Правого сектора»*, а также фигурант ряда уголовных дел Сергей Стерненко, который просит украинского лидера «инициировать введение запрета для граждан РФ на посещение территории Украины» или же ввести визовый режим.

На Украине вопрос о возможном визовом режиме с Россией поднимают с 2014 года. Впервые данную идею озвучил лидер Радикальной партии Олег Ляшко, а в 2017 году вопрос собирались рассматривать в Верховной раде. Тогда Министерство иностранных дел республики сообщило, что подобное решение может оказаться невыгодным самому Киеву.

*Организация запрещена в России