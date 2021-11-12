Карпин оценил разгромную победу сборной России в матче против Кипра Фото: REUTERS

Сборная России по футболу 11 ноября одержала разгромную победу над командой спортсменов из Кипра в отборочном матче ЧМ-2022. Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу наших.

Как пишет "КП-Спорт", главный тренер победителей Валерий Карпин признался, что такой результат его радует.

- Радует крупный счет, это никак не может сыграть в минус перед игрой с Хорватией. Это могло бы сыграть в минус, если бы следующий матч был с Мальтой. На Хорватию не надо никого настраивать, все понимают силу соперника. Счет 6:0 только добавляет эмоций. А Хорватия – это отдельная тема, - заявил Карпин после матча Россия - Кипр.

Напомним, решающий матч отборочного турнира сборная России проведет 14 ноября в гостях против команды Хорватии. На этой встрече решится - кто попадет напрямую на ЧМ-2022 в Катар.

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