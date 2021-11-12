Премьер Украины опроверг слова Кличко о риске веерных отключений электричества

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об отсутствии оснований для веерных отключений электроэнергии в стране, даже несмотря на то, что запасы угля в государстве невелики. Об этом он заявил в ответ на слова мэра Киева Виталия Кличко о рисках веерных отключений в текущем отопительном сезоне.

- На сегодняшний день оснований для этого ни у министерства энергетики, ни "Укрэнерго" для веерных отключений нет, мы не готовимся к веерным отключениям, планов таких не составляем, - сказал Шмыгаль в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".