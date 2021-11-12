В УПЦ Порошенко назвали последователем сатаны Фото: REUTERS

Руководитель информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) назвал бывшего украинского лидера Петра Порошенко последователем сатаны.

По его мнению, он стал им после осуществляя гонения на каноническую УПЦ.

- Для гонителей существует ловушка, которую никто из них не замечает. Когда они борются с церковью, то неминуемо становятся богоборцами - последователями сатаны, место которого в вечном аду, - рассказал митрополит Климент РИА Новости.

Он также отметил, что сказанное актуально и для Порошенко, который устраивал гонения на Украинскую православную церковь.

Митрополит добавил, что в Новом завете церковь с самого начала своей истории представлена гонимой со стороны власти: "Сильным мира сего всегда чудился страх от того, что авторитет церкви в обществе во все времена был несравненно выше авторитета светской власти".