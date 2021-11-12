«Вашингтон» обыграл «Детройт»: Орлов забил гол, Овечкин и Кузнецов отдали по ассисту

Александр Овечкин Фото: REUTERS

«Вашингтон» одержал победу над «Детройтом» на выезде со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Одержать победу команде помогли россияне. В частности, Дмитрий Орлов забил шайбу на 13-й минуте матча, ему ассистировали Евгений Кузнецов и Александр Овечкин. Кроме того, у «Вашингтона» отличился Ларс Эллер.

Овечкин набрал 22 очка (11 голов + 11 голевых передач) в 13 матчах. Российский нападающий занимает третье место в списке лучших бомбардиров текущего сезона. На счету Кузнецова 17 очков (5+12), у Орлова — 6 очков (2+4).

Ранее в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ. Местный «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своем льду «Баффало Сэйбрз». 36-летний форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился своей 741-й забитой шайбой в заокеанской карьере, благодаря чему он сравнялся с легендарным Бреттом Халлом по голам за карьеру в НХЛ. Примечательно, что ассистировали ему также российские хоккеисты – защитник Дмитрий Орлов и форвард Евгений Кузнецов.