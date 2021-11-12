80% российских компаний заботятся о снижении своего углеродного следа

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Экология, социальная ответственность и корпоративное управление (ESG) – три кита, на которых держится ответственный бизнес, следующий тренду на «зеленую» экономику и устойчивое развитие. Чтобы получить хорошую ESG-оценку, он должен соответствовать стандартам развития во всех трех категориях – заботиться об окружающей среде и пытаться сократить ущерб, нанесенный экологии, улучшать качество условий труда, мониторить качество продукции, снижать энергопотребление, создавать системы управления персоналом для соблюдения норм охраны труда и борьбы с дискриминацией, инвестировать в социальные проекты и многое, многое другое.

Решать все эти задачи в современном мире помогает искусственный интеллект. О его практическом применении, в частности, шла речь на панельных сессиях «Стратегическая роль и экономический потенциал технологических компаний для решения задач в области ESG и устойчивого развития» и «AI и ESG: решения для бизнеса», которые прошли в первый день работы международной онлайн-конференции Сбера по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey. Своими достижениями и наработками делились топ-менеджеры крупнейших корпораций и компаний: Сбер, Apple, SAS, Huawei, Microsoft, Cognitive Pilot (входит в экосистему Сбера), Boston Consulting Group.

В частности, речь шла об одной из важнейших экологических проблем – углеродном следе. Это выбросы парниковых газов, которые влияют на окружающую среду. По данным последних исследований, 80% российских компаний поставили перед собой цели, связанные с их снижением.

Как отметил Александр Ведяхин, первый зампред Сбера, в современных условиях преуспевают компании, у которых есть долгосрочные стратегии, учитывающие экологичность, социальную ответственность и лучшие практики управления. Для выработки таких стратегий нужны огромные массивы данных, а также их обработка, оценка и точные прогнозы. И здесь не обойтись без возможностей ИИ. По словам Александра Ведяхина, с 2022 года Сбер будет считать карбоновый след своих моделей ИИ.

– Сегодня многие компании уже пересмотрели цели в сфере ESG – сократили сроки их достижения, взяли на себя повышенные по сравнению с первоначальными обязательства, – рассказал в ходе дискуссии управляющий директор и партнер Boston Consulting Group Антон Косач. – Но лишь немногие пока что добились реальных результатов. Проблемы здесь связаны со сложностью точного измерения углеродного следа и необходимостью ручных расчетов.

Вот и первый момент, в котором может помочь искусственный интеллект. Он активно развивается, но уже сегодня автоматизированные решения на его базе помогают компаниям в режиме реального времени анализировать огромное количество данных, которые влияют на углеродный след, а также сокращать расходы за счет повышения энергоэффективности.

Удачные кейсы есть, и их немало. Причем не только в промышленных производствах. Так, например, Сбер, перейдя на электронный оборот, только за прошлый год сэкономил 3,7 миллиона килограммов бумаги и сберег 160 тысяч деревьев. А еще утилизировал 3 миллиона банковских карт – их отправили на переработку. Из получившегося сырья будут делать профили пластиковых окон.

Другой пример привел президент Huawei в регионе Евразия Дэниел Джоу. Он рассказал о системе «Умный аэропорт», которую его компания внедрила в аэропорту Шэньчжэня.

– Она автоматически направляет самолеты к нужным выходам, – пояснил спикер. – Эту же концепцию можно использовать для регулирования дорожного движения и борьбы с пробками, а значит, и сокращения углеродного следа.

Не осталась в стороне и корпорация Microsoft. Здесь работают над созданием платформы, которая помогает их клиентам снижать углеродный след.

Генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова, в свою очередь, затронула ESG-повестку в сельском хозяйстве. По ее словам, в мире, где миллионы человек до сих пор голодают, новые технологии – это прежде всего способ выживания, а не «технократическая прихоть».

– 2021-й – это первый масштабный год работы наших агроботов, – рассказала Ускова. – Робот пашет по оптимальным траекториям с оптимальной скоростью. Это значительно снижает расходы топлива: то есть и пополняет карман фермера, и сокращает углеродный след. За счет точного расчета траектории проезда плодородный слой земли повреждается минимально (по сравнению с трактором). Кроме того, человек в силу биологической природы не может работать в любом климате, а робот может – совершенно в любых условиях.

Резюмируя свое выступление, Ольга отметила: к сожалению, к ESG-повестке бизнесмены пока что относятся скептически. Но отношение изменится, когда будет много реальной практики и к современным технологиям, к искусственному интеллекту возникнет доверие.

НА ЗАМЕТКУ

Топ-5 помех для внедрения искусственного интеллекта в бизнесе

- незрелость корпоративной культуры;

- сложность в определении бизнес-задач;

- нехватка квалифицированных кадров;

- отсутствие данных или проблемы с качеством данных;

- проблемы с технической инфраструктурой.