Кремль: в России не собираются вводить плату за лечение от коронавируса для непривитых граждан Фото: Александр ГЛУЗ

Россия не собирается вводить плату за лечение от коронавирусной инфекции для невакцинированных против COVID-19 граждан. Такое заявление в пятницу, 12 ноября, сделал пресс - секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, об этом никогда речь не шла у нас», - заявил пресс - секретарь главы государства, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле возможным взимание платы за лечение от коронавируса непривитых граждан.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Сингапура объявило об окончании финансирования, направляемого на оплату медицинских счетов граждан, непривитых от коронавируса жителей. Как заявили ведомство, с 8 декабря текущего года невакцинированные граждане будут платить за лечение самостоятельно, исключение будет сделано только для детей до 12 лет и людей, которым нельзя делать прививку по медицинским показаниям.