Сбои в работе Google, Gmail и Youtube произошли 12 ноября 2021 года Фото: REUTERS

В пятницу, 12 ноября, жители нескольких стран Европы столкнулись со сбоями в работе онлайн - видеохостинга YouTube, а также сайтов Google и Gmail.

Как передает сервис Downdetector, отслеживающий работу интернет - ресурсов, 58 процентов пользователей YouTube сообщают о проблемах с работой веб-сайта, около 24 процентов жалуются на проблемы с работой приложения, и еще18 процентов заявляют о сбоях в видео-трансляции. Ранее сбой произошел 28 октября.

Большинство пользователей Google также жалуются на работу веб-сайта. С такой проблемой столкнулось около 82 процентов пользователей. Еще 11 процентов жалуются на проблемы с работой поисковика, а 7 процентов не могут авторизоваться. Предыдущий сбой был отмечен 22 октября.

На работу веб-сайта Gmail жалуется примерно 44 процента пользователей. Они также столкнулось проблемой подключения к серверу (32 процента) и отправкой писем (24 процента). Ранее сбой произошел 4 октября.