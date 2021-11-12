Специалисты рассказали, как мошенники перехватывают данные пользователей в Zoom

Эксперты по информационной безопасности рассказали, как мошенники перехватывают данные пользователей в Zoom Фото: Архив "КП"

Специалисты ИБ-компании Positive Technologies выявила в Zoom ошибки, благодаря которым злоумышленники могли перехватить любые данные с внутренних конференций и атаковать инфраструктуру компаний-пользователей. Об этом в пятницу, 12 ноября 2021 года сообщает "Газета.ru".

"Злоумышленник может выполнять MITM-атаку [англ. man-in-the-middle, или атака посредника] и перехватывать любые данные с конференций в режиме реального времени", - рассказали в компании.

Эксперты рекомендовали пользователям сервисов Zoom обновиться до последней версии, чтобы не стать жертвой возможных кибератак.

Life.ru рассказывал, что мошенники научились воровать личные данные через Zoom. Благодаря невнимательности пользователей платформа стала новой площадкой для работы мошенников, которые удалённо взламывают чужие компьютеры/

Ранее компания отчиталась об объеме выручки за второй квартал 2021 года. Относительно прошлого года, доходы американского холдинга Zoom Video Communications выросли на 54%, доход впервые составил более 1 млрд долларов, передает ФАН.