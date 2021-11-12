В Казани из-за сильного снегопада число ДТП выросло на 158%

В Казани из-за сильного снегопада увеличилось число ДТП Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В четверг, 11 ноября, на Казань обрушился первый сильный снегопад в этом году. Город встал в 10-бальных пробках, в том числе и из-за многочленных аварий.

Так, по данным ГИБДД, за день официально было зарегистрировано 277 ДТП, в которых пострадали два водителя и два пассажира, к административной ответственности привлекли 591 водителя и 63 пешеходов. При этом больше всего нарушали именно водители – 105 случаев непредоставления преимущества пешеходам.

В итоге, в сравнении с той же средой, в четверг число аварий в столице Татарстана выросло на 74%. Тогда – 10 ноября, ГИБДД Казани зарегистрировано 159 ДТП, в них пострадали три человека. А если сравнивать с прошлым четвергом, 4 ноября, когда было зафиксировано и того меньше аварий – сто семь происшествий, то количество ДТП возросло Казани более чем на 158%, сообщает Inkazan.