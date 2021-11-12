Умер Евгений Чазов, академик РАН и почетный директор НМИЦ кардиологии

Евгений Чазов.Фото: Владимира Мусаэльяна ТАСС

В возрасте 92 лет ушел из жизни Евгений Чазов, академик Российской академией наук (РАН) и почетный директор НМИЦ кардиологии. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.

«Выдающийся кардиолог и ученый, создатель тромболитической терапии - о Евгении Ивановиче можно без преувеличения сказать, что он спас миллионы жизней», - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве отметили, что «смелые научные разработки» академика по лечению пациентов при инфарктах, а также его новые подходы к терапии тромбозов широко применялись в как в России, так в Европе и Соединенных Штатах.

«Эксперимент по применению фибролизина - препарата для растворения тромбов при лечении инфаркта миокарда - Евгений Иванович провел на себе. Впоследствии применение усовершенствованной тромболитической терапии спасло жизнь тысячам людей», - говорится в сообщении, где напоминают, что за данную разработку в 1982 году кардиолог был удостоен Ленинской премии.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, а также коллектив ведомства выразили соболезнования родным и коллегам Чазова.