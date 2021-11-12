Путин допустил появления новых, более опасных штаммов коронавируса.

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин не исключил появления новых, более опасных штаммов коронавирусной инфекции в мире, отметив, что страна продолжит оказывать содействие всем нуждающимся в вакцинах от COVID-19 странам.

«Коронавирус еще далеко не побежден. Не исключено появление новых и даже более опасных штаммов этой инфекции», - заявил глава государства в ходе своего выступления в пятницу, 12 ноября, на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в режиме видеоконференции.

Как отметил российский лидер, на сегодняшний день жизненно важно не ослаблять усилия по борьбе с коронавирусной инфекцией, для с этой целью необходимо укреплять системы здравоохранения стран АТЭС.

Путин также призвал к как можно более быстрому взаимному признанию ковид - сертификатов в мире.