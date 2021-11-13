Айсен Николаев: «Нам важно выработать действенные меры и решения, направленные на предотвращение климатических проблем»

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Фото: Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС

Инициативы были представлены на XXVI конференции ООН по изменению климата в Глазго.

«Согласно исследованиям ООН по климату сегодня Арктика из-за глобального изменения климата нагревается вдвое быстрее, чем остальная поверхность земли. Такие изменения могут привести к таянию вечной мерзлоты, сокращению ледников в Арктике. Поэтому нам важно выработать действенные меры и решения, направленные на предотвращение климатических проблем», - сказал Айсен Николаев, анализируя один из самых масштабных вызовов современности.

Руководитель региона констатировал: «Якутия, как крупнейший регион России, испытывает последствия от глобальных изменений природы с двукратной силой. Лето 2021 года выдалось особенно драматичным – мы столкнулись с небывалой засухой и аномальной жарой, - подобного не было за всю историю метеонаблюдений».

Несмотря на серьёзный ущерб здоровью людей и экологии, который принесли в нынешнем году масштабные природные пожары, Якутия остаётся одним из немногих регионов нашей планеты, где природа сохранилась в своей первозданности. На долю Якутии приходится около трети нетронутой человеком природы России и десятая часть девственной природы мира.

Площадь Якутии составляет более трех миллионов квадратных километров. Айсен Николаев констатировал, что на такой огромной территории угроза возникновения таёжных пожаров вследствие природных катаклизмов возможна и в будущем. Для предотвращения лесных пожаров и эффективной борьбы с возгораниями республике формируется специальная структура. Также в настоящее время в Якутии создаются тепличные комплексы и лесопитомники для выращивания саженцев деревьев с закрытой корневой системой. Работа ведётся при поддержке правительства Российской Федерации.

Инновационные технологии по восстановлению экосистем и их защиты от лесных пожаров будет разрабатывать Научно-образовательный центр «Север: территория устойчивого развития». Всесторонняя работа по предотвращению дальнейших изменений климата проводится с учётом мнений всех заинтересованных сторон. С этой целью при Главе Якутии создан Совет по благополучию и устойчивому развитию. В него включены эксперты российских и мировых научно-исследовательских центров, руководители крупнейших промышленных компаний и институтов развития, а также представители общественных организаций.

В 2023 году в Якутии в рамках председательства России в Арктическом совете запланировано проведение Всемирного саммита по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. Айсен Николаев убежден, что мероприятие укрепит международное сотрудничество в сфере противодействия климатическим изменениям. Глава республики уверен, что предложения Якутии в борьбе с последствиями изменения климата дополнят инициативы Всемирной организации «Объединённые города и местные власти» и других интернациональных организаций.