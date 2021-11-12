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Политика12 ноября 2021 23:40

Лавров назвал закон о переходном периоде выходом Киева из Минских соглашений

В частности, документ предлагает введение "элементов переходной юстиции" и ответственности жителей регионов за деятельность в период "оккупации"
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Лавров назвал закон о переходном периоде выходом Киева из Минских соглашений

Лавров назвал закон о переходном периоде выходом Киева из Минских соглашений

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в случае принятия закона об основах государственной политики переходного периода на Украине будет означать выход Киева из Минских соглашений.

- Проект закона об основах госполитики переходного периода, который внесен правительством Украины: <…> если этот закон будет принят, то Киев тем самым провозгласит выход из минского комплекса мер, - рассказал руководитель дипведомства журналистам 12 ноября.