Лавров назвал закон о переходном периоде выходом Киева из Минских соглашений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в случае принятия закона об основах государственной политики переходного периода на Украине будет означать выход Киева из Минских соглашений.

- Проект закона об основах госполитики переходного периода, который внесен правительством Украины: <…> если этот закон будет принят, то Киев тем самым провозгласит выход из минского комплекса мер, - рассказал руководитель дипведомства журналистам 12 ноября.