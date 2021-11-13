Экономист дал совет россиянам, как не остаться без денег в январе 2022 года Фото: Иван ПРОХОРОВ

Новогодние дни традиционно очень затратные. Во время каникул многие россияне уходят в долги. Экономист Андрей Колганов дал совет, как грамотно распределить средства и не остаться без денег во время затяжных каникул. Спасти положение может подработка или разумная экономия.

Экономист подчеркивает, что не советует ограничивать себя в расходах, так как это автоматически обозначает ограничение праздника. Но если финансы поджимают, то нужно стараться сводить расходы к минимуму.

- Начать стоит с подарков. Дарить на праздники максимально экономичные символические подарки, чтобы проявить внимание, — советует Колганов в беседе с NEWS.ru.

Если экономить не хочется, то стоит подумать о подработке в оставшееся до праздников время. Это может быть вакансия курьера, доставщика, водителя такси на выходной день.

- Но это не так просто, как может показаться. У курьеров есть верхние пределы по зарплате, хотя кто-то может оказаться быстрее, собраннее. Тогда этому человеку может улыбнуться удача, - заключил эксперт.

Кстати, многие россияне уже сейчас задумываются о зимовке. Провести зиму, где не так холодно и серо, мечтают 81% участников опроса, проведеного сервисом OneTwoTrip.

При этом повседневная занятость позволяет совершить в предстоящем сезоне такую поездку только 40% опрошенных, остальные не смогут уехать надолго. 82% туристов еще ни разу не проводили этот сезон в других городах или странах, остальные уже имеют такой опыт, пишет Rt.

До новогодних праздников осталось меньше двух месяцев, при этом в декабре, как предупреждают аналитики и финансисты, подорожают почти все продукты и непродовольственные товары. Эксперт перечислили, какие подарки больн ударят по карману, сообщает телеканал "360".