Автомобилистам напомнили о безопасной езде по заснеженным дорогам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москву постепенно приходит зима. 12 ноября снег даже успел накрыть землю, но быстро растаял. А вот синоптики в своих прогнозах предупреждают: во второй половине месяца погода перейдет на зимний рельсы, так что стоит готовиться к похолоданию.

Автоэксперты напомнили автомобилистам, о чем нужно помнить на снежной дороге и как не угодить в ДТП при ухудшении погоды.

Виталий Архиреев советует не игнорировать прогноз погоды. Да, в долгосрочной перспективе они часто неверны, но на текущий день сбывают почти на 100 процентов.

- Никогда не забывайте, какое время года на дворе. Мы не должны зимой ездить так же, как и летом, - советует эксперт в беседе с NEWS.ru.

Он также рекомендует прислушиваться к рекомендациям ГИБДД и дептранса, часто там можно услышать дельные советы.

В свою очередь автоэксперт Олег Растягаев рекомендует на время ухудшения погодных условий отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный. Это, во-первых, позволит сохранить время и не толкаться в пробках, а во-вторых, нервы. Так как не придется переживать из-за потерянного времени и, возможно, поврежденного на скользкой дороге автомобиля.

Если же без личного авто не обойтись, то нужно держать дистанцию и не перебирать со скоростью, потому что на асфальте зимние шины работают хуже, чем летние, и это является причиной многих аварий.

Ранее партнер аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал предложение Минюста ужесточить наказания за ряд повторных нарушений ПДД.

Основные изменения заключаются в возможности временного ограничения водительских прав и наказании в виде штрафа в 40 тысяч рублей за повторный отказ останавливаться по требованию полицейских, сообщает телеканал "360".