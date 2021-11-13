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В мире13 ноября 2021 1:48

Украина закупит партию беспилотников Bayraktar в 2022 году

Беспилотники будут изготовлены в Турции, но они будут на вооружении ВС Украины
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Украина закупит партию беспилотников Bayraktar в 2022 году

Украина закупит партию беспилотников Bayraktar в 2022 году

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил о планах закупить новую партию ударных беспилотников Bayraktar для нужд вооруженных сил страны. Об этом руководитель ведомства заявил по итогам поездки на Донбасс.

- Мы дополнительно намерены приобрести беспилотники в 2022 году. Но это будут украинские Bayraktar, подчеркиваю. То есть изготовлены в Турции, но они будут украинские, на вооружении вооруженных сил Украины, - цитирует слова Резникова пресс-служба министерства.

Также руководитель ведомства отметил, что "турецкие партнеры публично объявили, что они берут украинские двигатели для производства Bayraktar".

Ранее сообщалось, что Генштаб ВС Украины подтвердил использование ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. Это был первый случай применения купленной у Турции техники. При этом отмечается, что дрон не пересекал линию столкновения и был запущен якобы лишь для того, чтобы обстрелы украинских позиций прекратились.