Польская полиция обнаружила около границы с Белоруссией тело 20-летнего сирийца

На польско-белорусской границе нашли мертвого мужчину из Сирии. Фото: REUTERS

Недалеко от границы с Белоруссией в лесу 13 ноября польская полиция нашла мертвого сирийца. По данным полиции Подляского воеводства, молодому человеку было 20 лет.

«Действия, проведенные на месте обнаружения тела, не позволили однозначно установить причину смерти. Тело было передано в отдел судебной медицины для проведения вскрытия и определения причины смерти», - говорится в сообщении полиции.

В то же время в Twitter Пограничной стражи Польши сообщается, что в ночь на 13 ноября мигранты в очередной раз попытались прорвать ограждение на границе. Около сотни человек вырывали столбы и разрезали колючую проволоку «концертину».

«На место поехали несколько десятков полицейских. Люди с белорусской стороны, увидев полицейских, солдат и сотрудников погранохраны, убежали вглубь леса», - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в том же районе, где позже было найдено тело 20-летнего гражданина Сирии.

Всего, как сообщает Пограничная стража Польши, в пятницу, 12 ноября, зафиксировано 219 попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы. Польские силовики задержали троих граждан Ирака и одного гражданина Польши, которого подозревают в пособничестве нелегалам.

Ранее, 14 октября, также сообщалось о найденном на польско-белорусской границе мертвом мужчине. Это был гражданин Сирии, который имел белорусскую визу.