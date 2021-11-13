База данных российских покупателей фальшивых ПЦР-тестов оказалась фейком

Базы данных о покупателях поддельных результатов ПЦР сами оказались подделками. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Списки россиян, купивших поддельные результаты ПЦР-тестов, которые недавно появились в СМИ, сами оказались фейковыми. Об этом рассказал основатель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров.

«Данные в СМИ о 500 тыс. фамилий недостоверны. Речь идёт не о реальной утечке с сайтов, а о банальной подделке базы данных. Новость хайповая, это и привлекло мошенников, планировавших прибегнуть к шантажу и вымогательству», - сказал эксперт в интервью RT.

Игорь Бедеров считает, что злоумышленники умело использовали новостную повестку как ради хайпа, так и ради возможности заработать на продаже фейковых баз данных.

В слитой базе фигурирует около 88 тыс. фамилий, в основном выходцев из Средней Азии, сообщает издание.

Ранее на kp.ru сообщалось, что в сети в продаже появились базы данных людей, купивших поддельные QR-коды. Самая большая база данных содержит более 500 тыс. человек. Есть и такие предложения, где база из 1 тысячи строк стоит $120 (около 8,5 тысяч руб.). В ней содержатся персональные данные: паспортные данные, СНИЛС, телефон и домашний адрес, а также информация о дате выдачи сертификата и ОМС.